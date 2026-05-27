Trasforma la cucina in una centrale dello spaccio odore sospetto allerta i vicini e tradisce il pusher

Da romatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Aveva trasformato la cucina del suo appartamento in una base per lo spaccio di stupefacenti, ma il continuo movimento di persone notato dai residenti e l'odore proveniente dall'abitazione hanno portato al suo arresto. È quanto accaduto a Marino, dove la polizia di Stato ha fermato un romano di 32. 🔗 Leggi su Romatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Trasforma la stanza del b&b in centrale dello spaccio: arrestato 50enne barese. Nella giacca aveva migliaia di euroUn uomo di 50 anni è stato arrestato a seguito di un'operazione antidroga che ha portato alla scoperta di un’attività di spaccio all’interno di un...

L’ultima sciamana: Marina Abramovi? trasforma Venezia in una centrale elettrica dello spiritoA Venezia, le Gallerie dell’Accademia ospitano un evento che coinvolge l’artista Marina Abramovic, nota come “l’ultima sciamana”.

Temi più discussi: Pizza a Teatro: il progetto che trasforma la cucina in cultura e riscatto sociale; Dal folk alla fotografia fino alla cucina di foresta. Così uno chef garganico trasforma ciò che gli altri non riescono a vedere; La cucina è diventata il nuovo palcoscenico domestico dove tecnologia e design entrano in scena; Cinque soluzioni per una cucina ecologica e smart.

trasforma la cucina inCome mantenere in ordine la cucinaLa cucina è senza dubbio il cuore pulsante di ogni casa, il luogo dove ci si riunisce, si sperimenta e si preparano i pasti per tutta la famiglia. torinoggi.it

Tra superfici leggere, metalli bronzati e boiserie: la cucina secondo EuromobilAcciaio bronzato, vetro, rovere chiaro e boiserie luminose: le nuove composizioni Euromobil trasformano cucina e living in un sistema continuo. living.corriere.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web