Trasforma la cucina in una centrale dello spaccio odore sospetto allerta i vicini e tradisce il pusher

Aveva trasformato la cucina del suo appartamento in una base per lo spaccio di stupefacenti, ma il continuo movimento di persone notato dai residenti e l'odore proveniente dall'abitazione hanno portato al suo arresto. È quanto accaduto a Marino, dove la polizia di Stato ha fermato un romano di 32. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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