Tragedia al parco Florida donna si sente male e muore FOTO

Notizia in breve

Una donna è deceduta nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio nel parco Florida dopo aver accusato un malore. La vittima si trovava all’interno dell’area verde al momento dell’episodio. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare nulla per salvarla. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso.