Tragedia al parco Florida donna si sente male e muore FOTO

Da ilpescara.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una donna è deceduta nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio nel parco Florida dopo aver accusato un malore. La vittima si trovava all’interno dell’area verde al momento dell’episodio. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare nulla per salvarla. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso.

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Tragedia, nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio, all'interno del parco Florida, dove una donna è morta dopo aver accusato un malore.Secondo le prime informazioni, si tratta di una 85enne che, improvvisamente, si sarebbe accasciata a terra. Lanciato l'allarme, sul posto è subito intervenuto il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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