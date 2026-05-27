Tragedia al parco Florida donna si sente male e muore FOTO
Una donna è deceduta nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio nel parco Florida dopo aver accusato un malore. La vittima si trovava all’interno dell’area verde al momento dell’episodio. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare nulla per salvarla. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso.
Tragedia, nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio, all'interno del parco Florida, dove una donna è morta dopo aver accusato un malore.Secondo le prime informazioni, si tratta di una 85enne che, improvvisamente, si sarebbe accasciata a terra. Lanciato l'allarme, sul posto è subito intervenuto il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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