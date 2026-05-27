Il traffico sulla Roma nel raccordo anulare è intenso alle 20:30 del 27 maggio 2026, con code a tratti in carreggiata. Nessuna informazione su incidenti o lavori in corso. La situazione rimane critica in alcune zone, con rallentamenti diffusi. Non sono segnalati altri eventi che abbiano influenzato la circolazione in modo significativo.

Luceverde Roma Buonasera sul Raccordo Anulare traffico intenso con code a tratti in carreggiata interna tra la Cassia e la Salaria e poi più avanti tra Nomentana e svincolo A24 scudi a tratti anche in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la via Anagnina file sulla tangenziale est da Corso di Francia alla Salaria verso San Giovanni e poi direzione Stadio Olimpico tra la Tiburtina e la Salaria tra le 22 e le 6 di domani sul percorso Urbano della A24 Roma Teramo chiuso il tratto compreso tra Portonaccio e il video la tangenziale est nelle due direzioni venerdì 29 maggio trasporti pubblici a rischio a Roma e nel Lazio a causa di uno. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 27-05-2026 ore 20:30

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Nel traffico di Roma

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