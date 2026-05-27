Tra giardini e campanili barocchi

Da lecceprima.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l’evento dei Cortili Aperti a Lecce, il lettore Vito Adamo ha catturato uno scatto nel cuore della città. La foto mostra un angolo tra giardini e campanili barocchi, con dettagli architettonici che risaltano nel centro storico. L’immagine mette in evidenza l’atmosfera unica di questa manifestazione, che permette di scoprire spazi nascosti e scorci caratteristici della città. La fotografia è stata scattata durante la giornata dedicata all’apertura dei cortili, in un momento di grande afflusso di visitatori.

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LECCE - Lo scatto del nostro lettore Vito Adamo, nel cuore di Lecce, durante  l'evento dei Cortili Aperti. ***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che vorrete inviarci con una. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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