Carini svelata | itinerario tra sotterranei paleocristiani architetture medievali e capolavori barocchi

Il 19 aprile, a Carini, sarà possibile visitare tre dei suoi monumenti più significativi grazie a un percorso guidato. La visita sarà condotta da archeologi, storici dell’arte e specialisti che si occupano da anni di questo territorio. L’itinerario include tappe tra sotterranei paleocristiani, strutture medievali e capolavori barocchi, offrendo un’occasione unica per scoprire le diverse stratificazioni storiche del luogo.

Il 19 aprile Carini apre al pubblico tre dei suoi monumenti più rappresentativi attraverso un unico itinerario guidato da archeologi, storici dell’arte e specialisti che da anni studiano e valorizzano questo straordinario territorio.L’iniziativa, dal titolo Carini Svelata, propone un percorso che.🔗 Leggi su Palermotoday.it Le librerie più spettacolari della Cina: architetture visionarie tra voragini, sotterranei e spirali futuristicheQuando si parla di librerie, la Cina ha definitivamente riscritto le regole del gioco. Leggi anche: Riemergono capolavori barocchi: Napoli rivive tesori musicali