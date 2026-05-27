Tra emozione e speranza il primo giorno di mamma Rosanna e Gabriele nella nuova casa

Notizia in breve

Oggi mamma Rosanna e Gabriele hanno inaugurato la loro nuova casa in affitto a Croce Valanidi. Nell’appartamento sono già presenti dinosauri, giocattoli e peluche. La coppia ha trascorso il primo giorno nella nuova abitazione, che diventerà il loro nuovo spazio di vita insieme. La famiglia ha condiviso alcuni momenti di emozione e speranza durante questa prima giornata.