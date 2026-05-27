Tra emozione e speranza il primo giorno di mamma Rosanna e Gabriele nella nuova casa

Da reggiotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Oggi mamma Rosanna e Gabriele hanno inaugurato la loro nuova casa in affitto a Croce Valanidi. Nell’appartamento sono già presenti dinosauri, giocattoli e peluche. La coppia ha trascorso il primo giorno nella nuova abitazione, che diventerà il loro nuovo spazio di vita insieme. La famiglia ha condiviso alcuni momenti di emozione e speranza durante questa prima giornata.

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Nell'appartamento di Croce Valanidi ci sono già dinosauri, giocattoli e peluche, ma soprattutto ci sono loro due, mamma Rosanna e il piccolo Gabriele che stamattina hanno inaugurato la casa in affitto dove presto potranno vivere insieme.Dopo mesi durissimi e tante porte chiuse, oggi una chiave ha. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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