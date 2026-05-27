Tra emozione e speranza il primo giorno di mamma Rosanna e Gabriele nella nuova casa
Oggi mamma Rosanna e Gabriele hanno inaugurato la loro nuova casa in affitto a Croce Valanidi. Nell’appartamento sono già presenti dinosauri, giocattoli e peluche. La coppia ha trascorso il primo giorno nella nuova abitazione, che diventerà il loro nuovo spazio di vita insieme. La famiglia ha condiviso alcuni momenti di emozione e speranza durante questa prima giornata.
Nell'appartamento di Croce Valanidi ci sono già dinosauri, giocattoli e peluche, ma soprattutto ci sono loro due, mamma Rosanna e il piccolo Gabriele che stamattina hanno inaugurato la casa in affitto dove presto potranno vivere insieme.Dopo mesi durissimi e tante porte chiuse, oggi una chiave ha. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Avola. Salvatore è il primo vagito 2026 della provincia, la città gli dà benvenuto
Notizie e thread social correlati
Il primo anno nella nuova sede della Casa di Giorno per anziani di NovaraLa Casa di Giorno per anziani Don Aldo Mercoli di Novara ha festeggiato il primo anno dalla sistemazione nella nuova sede definitiva.