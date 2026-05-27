Tornano gli Internazionali Il tennis dà spettacolo Tutti i big e le new entry

Gli Internazionali di Perugia sono iniziati con la partecipazione di tutti i principali giocatori e di alcune nuove promesse. Gli incontri si svolgono sui campi locali, con match che coinvolgono sia teste di serie che esordienti. La competizione prosegue senza sosta, attirando numerosi spettatori di appassionati di tennis. La prima giornata ha visto già alcune vittorie significative e scambi di battute intense tra i partecipanti.

Inizia il conto alla rovescia per lo spettacolo del grande tennis, offerto dagli Internazionali Città di Perugia G.I.Ma, giunti all XI edizione. "Tra gli azzurri hanno confermato la loro presenza Andrea Pellegrino e Matteo Arnaldi. L’entry list è di tutto rispetto, ma speriamo di mettere la proverbiale ciliegina sulla torta con le wild card che dipenderanno da quello che succede al Roland Garros". Lo anticipa Francesco Cancellotti ex numero 21 del mondo, e direttore del Challenger 125 in programma da domenica al 7 giugno nei campi di terra rossa del Tennis club Perugia. Tempi e modi del torneo sono stati illustrati ieri nella sala rossa del... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Ciò che serve è un’altra Europa, capace di assumersi, in maniera coordinata, responsabilità negli scenari internazionali che impattano direttamente sulla nostra vita quotidiana. x.com

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