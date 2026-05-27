Raimondo Todaro ha commentato la sua vita privata, spiegando perché la fidanzata non abbia partecipato al Grande Fratello Vip. Ha anche parlato di un incontro recente con l’ex compagna. Dopo l’esperienza nel reality, ha deciso di condividere dettagli sulla donna che attualmente frequenta, senza fornire ulteriori specifiche. Todaro ha confermato il suo rapporto sentimentale e ha menzionato l’incontro con l’ex, senza approfondire altri aspetti.

Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, Raimondo Todaro è tornato a parlare della sua vita privata e, per la prima volta, ha deciso di raccontare qualcosa in più sulla donna che oggi gli è accanto. Il ballerino ed ex volto di Ballando con le Stelle ha spiegato perché durante il reality abbia scelto di mantenere il massimo riserbo sulla relazione, evitando qualsiasi coinvolgimento televisivo. Non solo. Todaro ha anche ripercorso il momento del ritorno alla quotidianità dopo la fine del programma, soffermandosi sul rapporto con l’ ex moglie Francesca Tocca, con cui continua a condividere un legame importante nonostante la separazione. Raimondo Todaro parla per la prima volta della sua fidanzata. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Todaro parla della fidanzata e rivela perché non è andata al GF Vip, poi l’incontro con la ex Francesca Tocca

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

GF Vip: Raimondo Todaro parla della fidanzata, la reazione di Francesca ManziniRaimondo Todaro ha parlato della sua relazione con la fidanzata, raccontando come si sono conosciuti a Catania e come gestiscono la vita di tutti i...

Raimondo Todaro svela l'incontro con Francesca Tocca dopo il GF Vip: "E' una persona importante per me"Dopo il suo coinvolgimento al Grande Fratello Vip, un ballerino ha raccontato di aver incontrato la ex moglie, definendola una persona importante per...

Temi più discussi: Basta reality, mi piacerebbe Ballando o Amici. Ho protetto la mia fidanzata. Francesca Tocca? Ci siamo riabbracciati: Raimondo Todaro...; Raimondo Todaro, finalista al Gf Vip: la figlia, la carriera, la malattia all'intestino, Francesca Manzini, la nuova fidanzata e la fine...; Raimondo Todaro sul bacio di Francesca Tocca e il ritorno ad Amici; ''Preferivo tenerla fuori'': Raimondo Todaro parla della fidanzata dopo il GF Vip e commenta il bacio dell ...

Raimondo Todaro, ho rivisto Francesca Tocca e vi dico come è andata: il racconto del coreografoRaimondo Todaro ha rivelato di aver rivisto Francesca Tocca dopo il GF Vip, inoltre ha speso parole per l'attuale fidanzata ... gossipetv.com

''Preferivo tenerla fuori'': Raimondo Todaro parla della fidanzata dopo il GF Vip e commenta il bacio dell’ex con Sacchetta''Preferivo tenerla fuori'': Raimondo Todaro parla della fidanzata dopo il GF Vip e commenta il bacio dell'ex a Sacchetta ... gossip.it