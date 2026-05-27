Tic-Tac Costruisci il tuo orologio in Certosa

Notizia in breve

Una visita tematica con laboratorio creativo si svolgerà in una località dedicata alla costruzione di orologi. L’evento invita le famiglie a esplorare come la regola certosina influenzi la misurazione del tempo quotidiano. Durante l’attività, i partecipanti potranno scoprire i dettagli della lavorazione orologiera e partecipare a un laboratorio pratico. L’iniziativa mira a coinvolgere adulti e bambini in un’esperienza educativa e interattiva, focalizzata sulla precisione e sulla cura nella creazione di orologi.