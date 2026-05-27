E' stata diffusa la prima foto di The Resurrection, il sequel di The Passion. Nel cast: Riccardo Scamarcio, Rupert Everett, Kasia Smutniak, Pier Luigi Pasino e Mariela Garriga The Resurrectionè un progetto su cuiMel Gibsoncrede profondamente, dopo il successo inatteso e incredibile diThe Passion, il regista torna con questo enorme progetto, su cui sta lavorando ormai da anni. Infatti l’arrivo nelle sale era previsto a marzo 2027, in occasione di Pasqua, ma slitterà a maggio dello stesso anno. Ma solo la prima parte, poiché per la seconda il pubblico dovrà aspettare un altro anno. Essendo passati molti anni il cast cambierà e in parte la location, infattiThe Resurrection verrà registrato prettamente in Puglia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - The Resurrection, nel sequel c’è anche Riccardo Scamarcio, ma slitta l’arrivo in sala

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The Resurrection of the Christ FILMING COMPLETE

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