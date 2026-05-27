Il finale di The Boys 5 ha ufficialmente chiuso la serie cult di Prime Video, lasciando i fan divisi sull’epilogo ma uniti su un punto fondamentale: lo show non ha mai perso la sua capacità di sconvolgere. Tra i più scioccati dagli eventi dell’ultima stagione non ci sono solo gli spettatori, ma anche gli stessi protagonisti. Già lo scorso autunno, Jensen Ackles (interprete di Soldier Boy) aveva accennato a una scena dell’allora inedita quinta stagione così assurda da averlo costretto ad allontanarsi dal set. Ora che l’episodio è andato in onda, sappiamo finalmente a quale momento si riferiva e, incredibilmente, non si tratta di una scena di sangue o di violenza estrema. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - The Boys 5: Jensen Ackles rivela la scena shock che lo ha costretto a lasciare il set

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The Boys Season 5 Supernatural Reunion | Jensen Ackles | Jared Padalecki | Misha Collins

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