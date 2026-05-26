L’attore che interpreta Soldatino in The Boys 5 ha rivelato di aver dovuto lasciare il set a causa di una scena troppo disgustosa. Ha spiegato che la scena lo ha colpito così intensamente da rendergli impossibile continuare le riprese. Non sono stati forniti dettagli specifici sulla scena, ma l’episodio ha portato l’attore a interrompere le sue attività sul set. La produzione non ha commentato ulteriormente sull’accaduto.

L'interprete di Soldatino ha svelato la scena talmente disgustosa da spingerlo ad abbandonare il set della quinta e ultima stagione. La quinta e ultima stagione di The Boys si è conclusa col suo bel strascico di polemiche sul finale "poco soddisfacente", a detta di alcuni, e con l'eccitazione per l'arrivo di nuovi spinoff tra cui Vought Rising, in arrivo nel 2027. Ora che i giochi sono fatti, l'interprete di Soldatino Jensen Ackles è tornato a fare chiarezza sulla scena che lo ha disgustato a tal punto da spingerlo a lasciare il set. L'attore è entrato in dettaglio spiegando che le cose sono andate in modo diverso da quanto inizialmente pianificato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Boys 5, Jensen Ackles shock: "Ho dovuto abbandonare il set per il disgusto"

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