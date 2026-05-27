Una studentessa di biologia e i suoi amici sono partiti in Louisiana a bordo di un piccolo aereo bimotore, dopo aver perso il fratello in circostanze drammatiche. Durante il viaggio, il gruppo si imbatte in un ambiente infestato da coccodrilli e coinvolto nel traffico di anfetamine. L’avventura si trasforma in un mix di horror e trash, con scene che mescolano elementi sovrannaturali e violenti.

La giovane Kyle, studentessa di biologia, ha da poco perso il fratello in circostanze drammatiche. Per elaborare insieme il lutto decide di partire insieme ai suoi migliori amici per un viaggio in Louisiana, che si compierà a bordo di un piccolo aereo bimotore. La protagonista di The Bayou e i suoi compagni di viaggio si ritroveranno alle prese con una situazione imprevista e assai pericolosa quando il velivolo ha un guasto e si schianta nel cuore della palude. I sopravvissuti si trovano ora allo sbando in un ecosistema ostile dove non devono vedersela soltanto con le asperità della natura e la mancanza di soccorsi – il volo non era registrato ufficialmente e i telefoni non hanno campo lì nel bel mezzo del nulla – ma anche con un branco di coccodrilli fuori controllo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - The Bayou: coccodrilli e anfetamine e l’horror trash è servito – Recensione

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