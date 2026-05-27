TFA Sostegno 2026 | il corso online di SoloFormazioneit per prepararsi alle prove di accesso

È stato annunciato un nuovo corso online di SoloFormazione.it per prepararsi alle prove di accesso al TFA Sostegno 2026. Il TFA Sostegno, che permette di ottenere la specializzazione per lavorare con studenti con disabilità, rappresenta un passo essenziale per chi desidera entrare nel sistema scolastico italiano in questa funzione. Il corso è disponibile in modalità digitale e si rivolge a chi vuole affrontare le prove di selezione.

Il TFA Sostegno (Tirocinio Formativo Attivo) rappresenta il passaggio fondamentale per ottenere la specializzazione sul sostegno didattico e lavorare con alunni con disabilità nel sistema scolastico italiano. Si tratta di un percorso selettivo, con prove di accesso che richiedono una preparazione mirata e strutturata. Per affrontare queste prove con maggiore sicurezza, Soloformazione.it propone un corso online di preparazione al TFA Sostegno 2026, progettato per fornire tutte le competenze teoriche e pratiche richieste. Il percorso formativo è erogato interamente online, consentendo di studiare in modo flessibile e organizzato. Questi strumenti permettono di organizzare lo studio in autonomia, adattandolo ai propri tempi. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TFA sostegno shock: zero posti alle superiori Cosa sta succedendo davvero!

Notizie e thread social correlati

TFA sostegno XI ciclo, su cosa prepararsi per affrontare al meglio le prove? Quadri di accesso dei cicli precedentiPer affrontare al meglio le prove del TFA sostegno XI ciclo, è utile conoscere i quadri di accesso dei cicli passati, che sono stati regolati da...

Temi più discussi: Quando esce il corso Tfa 2026? Le novità; Novità TFA sostegno XI ciclo, le Università chiedono posti anche per la secondaria di II grado; XI ciclo TFA Sostegno, quando sarà attivato? Procedure, possibili tempistiche, normativa; Conferma docenti sostegno 2026/2027: quali sono i requisiti?.

TFA sostegno 2026, si può lavorare mentre si frequenta il corso?Ci viene rivolta questa domanda da una lavoratrice: Potrò frequentare il percorso universitario del TFA sostegno compatibilmente con gli impegni di lavoro come impiegata delle poste?.Risposta al que ... tecnicadellascuola.it

Tfa sostegno primaria 2026: requisiti e proveIl Tirocinio Formativo Attivo (TFA) rappresenta oggi il principale canale, insieme ai percorsi Indire, di specializzazione per il sostegno nella scuola italiana. Il percorso ha l’obiettivo di fornire ... tecnicadellascuola.it