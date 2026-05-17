Senetic Veeam Data Cloud Vault | guida acquisto Azure 2026

Un nuovo strumento per la gestione dei dati nel cloud viene messo a disposizione nel 2026, offrendo supporto per le aziende che utilizzano Azure. La piattaforma si chiama Senetic Veeam Data Cloud Vault e permette di archiviare e proteggere dati sensibili con sistemi di backup e ripristino. Nel testo viene fornita una guida all'acquisto, con indicazioni sui passaggi necessari e sui requisiti tecnici. È presente anche una nota di trasparenza riguardante i link di affiliazione e le eventuali commissioni.

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