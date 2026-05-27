Durante il funerale della moglie di un ex dirigente sportivo, un uomo ha aggredito un parroco e alcuni carabinieri, provocando tre feriti. L’incidente è avvenuto prima della cerimonia in un paese della provincia di Siena. La scena ha causato panico tra i presenti, e le forze dell’ordine sono intervenute rapidamente per fermare l’aggressore. Sono stati arrestati e portati in caserma. La situazione si è conclusa con tre persone ferite e un uomo sotto custodia.

Monticiano (Siena), 27 maggio 2026 – Il bilancio di una giornata di follia è di tre feriti e un uomo fermato dai carabinieri. L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 27 maggio, a Monticiano, in provincia di Siena, nella piazza principale del paese. Momenti di paura. Un uomo straniero, ospite da qualche giorno nel paese della Val di Merse, ha dato in escandescenze aggredendo don Paolo Casagrande, parroco di Monticiano, che in quel momento stava parlando con una commerciante e che avrebbe dovuto celebrare dopo qualche ora le esequie di Giovanna Regoli, moglie di Luciano Moggi. L’aggressione. L'uomo ha poi colpito il comandante della locale stazione dei carabinieri e un altro cittadino, per poi riuscire a dileguarsi nella grande confusione del paese a quel punto in completo subbuglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Funerale della moglie di Luciano Moggi, terrore in piazza: uomo picchia parroco e carabinieri prima della celebrazione

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