Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio sul viadotto Toano del raccordo Terni-Orte, vicino a Terni Est. Due persone sono rimaste ferite gravemente e sono state trasportate in ospedale. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi. Non sono stati resi noti altri dettagli sulle cause o sulle condizioni di salute delle vittime.

Terni, 27 maggio 2026 – Gravissimo incidente stradale nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio intorno alle 16 sul viadotto Toano del raccordo Terni-Orte, zona Terni Est. Due veicoli, una Fiat Punto e un Fiorino, si sono scontrati in modo molto violento. Due persone, un uomo di circa 30 anni e una donna di circa 60, sono rimasti feriti in gravi condizioni e trasportati in codice rosso in ospedale. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118, i vigili del fuoco di Terni e la polizia per i rilievi del caso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Terni, terribile incidente: un uomo e una donna in gravi condizioni

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