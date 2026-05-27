A Borgo Bovio, a Terni, una moto e un’auto si sono scontrate, causando il ferimento di un giovane. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo a due ruote avrebbe perso il controllo e si sarebbe schiantato contro l’auto. La strada via Romagna è rimasta congestionata a lungo, con traffico rallentato e code che si sono formate lungo la via. Nessun dettaglio è ancora stato fornito sulle cause dell’incidente.

? Punti chiave Come ha fatto il secondo veicolo a perdere il controllo?. Perché la viabilità in via Romagna è considerata così critica?. Cosa ha causato la reazione a catena tra le auto?. Chi dovrà intervenire per rendere sicuro l'incrocio di Borgo Bovio?.? In Breve Collisione tra Kia e moto causa foratura gomme Dacia in via Romagna.. Intervento immediato del 118 per il trasporto del motociclista in ospedale.. Polizia Locale e personale Area Sicura gestiscono rilievi e pulizia detriti.. Criticità incrocio Borgo Bovio evidenziata per rischi detriti durante ore di punta.. Un giovane motociclista è finito in ospedale martedì pomeriggio dopo un violento scontro avvenuto in via Romagna, nel quartiere di borgo Bovio a Terni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terni, caos a Borgo Bovio: moto e auto si scontrano, ferito un giovane

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