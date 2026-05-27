Una donna di 55 anni è stata arrestata a Terni dopo aver colpito con calci due agenti durante un intervento. Gli agenti sono riusciti a bloccarla e a fermare l’aggressione. I poliziotti sono stati portati al pronto soccorso per ferite lievi, tra cui contusioni e abrasioni. La donna, dopo l’arresto, è stata posta agli arresti domiciliari con obbligo di dimora.

? Punti chiave Come sono riusciti gli agenti a fermare l'aggressione fisica?. Quali ferite hanno riportato i due poliziotti al pronto soccorso?. Perché la donna ha reagito con tale violenza ai controlli?. Cosa ha stabilito il giudice durante l'udienza di direttissima?.? In Breve Aggressione avvenuta tra domenica 17 e lunedì 18 maggio a Gabelletta.. Due agenti feriti ricoverati al pronto soccorso di Terni per lesioni.. Giudice Francesco Maria Vincenzoni convalida arresto e impone obbligo di dimora.. Avvocato Alessio Pressi assiste la cinquantacinquenne durante l'udienza di direttissima.. Una donna di 55 anni residente a Terni è stata arrestata in flagrante dopo aver aggredito un agente della Volante con un calcio ai testicoli nella zona di Gabelletta, durante la notte tra domenica 17 e lunedì 18 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terni, arrestata 55enne dopo il calcio agli agenti: obbligo di dimora

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