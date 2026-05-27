Terme scelta la società per il rilancio | ora parte la valutazione del progetto
La Regione siciliana ha selezionato la società che si occuperà della valutazione del progetto di rilancio delle Terme di Sciacca. La società sarà responsabile della progettazione, dei lavori e della gestione del complesso termale, inclusa la concessione mineraria. Ora si procede con la fase di valutazione della proposta, che determinerà i prossimi step nel processo di riqualificazione della struttura.
Prosegue l’iter per il rilancio delle Terme di Sciacca. La Regione siciliana ha individuato l’operatore economico che accederà alla fase di valutazione della proposta per la progettazione, l’esecuzione dei lavori e la gestione del complesso termale insieme alla relativa concessione mineraria.A. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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