Terme scelta la società per il rilancio | ora parte la valutazione del progetto

Da agrigentonotizie.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Regione siciliana ha selezionato la società che si occuperà della valutazione del progetto di rilancio delle Terme di Sciacca. La società sarà responsabile della progettazione, dei lavori e della gestione del complesso termale, inclusa la concessione mineraria. Ora si procede con la fase di valutazione della proposta, che determinerà i prossimi step nel processo di riqualificazione della struttura.

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Prosegue l’iter per il rilancio delle Terme di Sciacca. La Regione siciliana ha individuato l’operatore economico che accederà alla fase di valutazione della proposta per la progettazione, l’esecuzione dei lavori e la gestione del complesso termale insieme alla relativa concessione mineraria.A. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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