Terme scelta la società per il rilancio | ora parte la valutazione del progetto

Notizia in breve

La Regione siciliana ha selezionato la società che si occuperà della valutazione del progetto di rilancio delle Terme di Sciacca. La società sarà responsabile della progettazione, dei lavori e della gestione del complesso termale, inclusa la concessione mineraria. Ora si procede con la fase di valutazione della proposta, che determinerà i prossimi step nel processo di riqualificazione della struttura.