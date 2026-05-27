Terme di Sciacca Catanzaro | Bene individuazione privato ma attenzione sempre alta perché il percorso è ancora lungo

Notizia in breve

Il capogruppo del Partito Democratico all’Ars ha commentato positivamente l’individuazione di un soggetto privato per la riqualificazione delle Terme di Sciacca. Ha comunque sottolineato la necessità di mantenere alta l’attenzione, poiché il procedimento è ancora in corso e richiede ulteriori passaggi. La decisione rappresenta un passo avanti, ma non conclude il percorso di intervento sulla struttura.