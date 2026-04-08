Spenti tutti i focolai in montagna Ma l’attenzione resta ancora alta

Dopo giorni di interventi e preoccupazioni, i focolai di incendio nelle aree montane sono stati spenti. Le operazioni di spegnimento si sono concluse, ma le autorità continuano a monitorare attentamente la zona per evitare possibili riprese. La situazione, quindi, sembra sotto controllo, anche se le precauzioni rimangono in vigore per garantire che non si verifichino nuovi incendi.

Dopo giorni di paura e lavoro incessante, l’emergenza legata all’ incendio che ha devastato i boschi sopra Laveno Mombello si avvia verso una fase di rientro, pur mantenendo un livello di attenzione elevato. Ieri il quadro generale appariva in miglioramento, con le operazioni sulla verifica e messa in sicurezza dell’area colpita. Sul posto restano operative due squadre del servizio antincendio boschivo della Comunità Montana Valli del Verbano, impegnate in un’attenta attività di controllo del terreno e di bonifica dei punti più sensibili. Si tratta di una fase delicata, che richiede un monitoraggio costante e meticoloso, finalizzato a scongiurare il rischio di riattivazioni improvvise, soprattutto nelle zone più impervie e difficili da raggiungere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Spenti tutti i focolai in montagna. Ma l’attenzione resta ancora alta Epatite A in Campania: calano i casi ma resta alta l’attenzioneABBONATI A DAYITALIANEWS Riunione in Prefettura per monitorare la situazione Si è tenuto nelle ultime ore, presso la Prefettura di Napoli in piazza... Caso Keu, terminati gli interventi di bonifica sulla regionale 429: “Ma l’attenzione resta alta”EMPOLI _ L’assessore regionale all’ambiente David Barontini ha incontrato ieri (19 aprile) ad Empoli, assieme alla consigliera regionale Irene... Si parla di: Spenti tutti i focolai in montagna. Ma l’attenzione resta ancora alta; Santa Maria, spenti gli incendi nei boschi: carbonizzati anche gli accampamenti degli spacciatori. Spenti tutti i focolai in montagna. Ma l’attenzione resta ancora altaDopo giorni di paura e lavoro incessante, l’emergenza legata all’incendio che ha devastato i boschi sopra Laveno Mombello ... ilgiorno.it