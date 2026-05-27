Un tentato stupro ai danni di una studentessa avvenuto venerdì sera ha suscitato una riflessione sulla violenza di genere. Secondo un report del 2025, le attività del Centro Donna Giustizia evidenziano come la violenza radichi nel patriarcato e non dipenda dal colore della pelle. La notizia si inserisce in un quadro di episodi che coinvolgono violenza contro le donne, senza collegamenti con caratteristiche etniche o razziali.

Alvisi In relazione alla notizia di cronaca riportata del Resto del Carlino relativa a un tentato stupro ai danni di una giovane donna avvenuto nella sera di venerdì scorso, ritengo opportuno riprendere pubblicamente alcuni dati del report sulle attività del Centro Donna Giustizia per l’anno 2025. Ciò che appare con grande evidenza è che il numero di donne che hanno subito violenza è in costante crescita: 437 (trentacinque in più rispetto al 2024) e di queste 279 sono italiane e 162 provenienti da altri Paesi. Incrementa anche il numero delle giovani donne che hanno subito violenza; gli autori sono ormai ben noti: coniuge, convivente, fidanzato, ex, familiare, amico mentre soltanto il 2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tentato stupro su una studentessa: "Violenza radicata nel patriarcato. Non dipende dal colore della pelle"

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