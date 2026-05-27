Tentano di far entrare droga nel carcere di Cassino | scoperti dagli agenti durante il colloquio

Gli agenti della Polizia Penitenziaria hanno scoperto un tentativo di introdurre droga nel carcere di Cassino durante un colloquio con un detenuto. La sostanza stupefacente è stata intercettata prima di entrare nel penitenziario, impedendo che arrivasse all’interno della struttura. L’episodio si aggiunge a una serie di tentativi di contrabbando di droga nel carcere della città. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle modalità dell’intercettazione.

Ancora un tentativo di introdurre sostanze stupefacenti nel carcere di Cassino, ma anche questa volta il controllo degli agenti della Polizia Penitenziaria ha impedito che la droga finisse all’interno della struttura.Tutto è accaduto durante un colloquio tra un detenuto italiano e la propria. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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Entriamo nel carcere Canton Mombello

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