Tendenze l’estate della disconnessione

L’estate 2026 si caratterizza per un ritorno alle esperienze fisiche e al contatto umano, dopo un periodo di forte utilizzo di tecnologia e intelligenza artificiale. Secondo fonti europee, gli individui preferiscono condividere momenti dal vivo piuttosto che attraverso piattaforme digitali. Questa tendenza si manifesta in un aumento di eventi all’aperto, incontri sociali e attività che favoriscono l’interazione diretta.

Secondo i dati del Mastercard Economics Institute la quota di spesa dei consumatori europei destinata alle esperienze sale del 20,4% rispetto 2024. Questione di chimica. L’estate 2026 segna il ritorno alle esperienze reali. Dopo l’overdose di tecnologia e di intelligenza artificiale, gli europei desiderano il contatto umano e la condivisione reale. È quanto emerge, in sintesi, dai dati del Mastercard Economics Institute, che evidenzia la crescita del 20,4% della disponibilità di spesa per eventi live e appuntamenti condivisi. La nuova edizione della ricerca annuale di Mastercard sui consumi è stata condotta su un campione di 27 mila persone in Europa, indagando le tendenze. 🔗 Leggi su Panorama.it

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