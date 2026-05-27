Cosa accadrà a Tempesta d’Amore nelle puntate in onda nella fascia mattutina di Rete 4 dal 1° al 5 giugno? Una decisione di Erik Klee rischia di suscitare grande clamore: l’uomo sceglie di accettare la proposta di Sophia e tradire così i Saalfeld. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni settimanali Sturm der Liebe. Trame settimanali Tempesta d’amore: la decisione di Erik. Werner capisce di avere sbagliato escludendo Erik dalla famiglia e si scusa con lui. Il suo gesto però arriva tardi, visto che Klee ormai ha preso la sua decisione di allearsi con Sophia. Quando comunica alla Warner di aver accettato il patto che le ha proposto, la dark lady non riesce a nascondere la sua soddisfazione. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Tempesta d’amore, anticipazioni settimanali dal 1° al 5 giugno 2026: Erik accetta l’offerta di Sophia

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