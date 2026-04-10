Tempesta d’amore anticipazioni settimanali dal 13 al 17 aprile 2026 | Sophia sempre più spietata

La soap opera tedesca “Tempesta d’amore” tornerà in onda su Rete 4 dal 13 al 17 aprile 2026, con una serie di sviluppi che coinvolgeranno i personaggi principali. La trama si concentrerà su Sophia, che mostrata sempre più decisa e senza scrupoli, si troverà coinvolta in situazioni che cambieranno gli equilibri al Fürstenhof. La settimana sarà caratterizzata da colpi di scena e momenti di suspense.

Nuovi colpi di scena attendono i fans di Tempesta d’Amore. La serie tv tedesca ambientata al Fürstenhof, in onda nella fascia mattutina di Rete 4 promette una settimana ricca di suspence. Scopriamo insieme cosa accadrà negli episodi Sturm der Liebe in onda dal 13 al 17 aprile. Tempesta d’amore, anticipazioni al 17 aprile. La sete di potere non tende ad attenuarsi, e Sophia Wagner appare sempre più spietata. La nuova dark lady – dopo essersi impossessata del Fürstenhof con l’inganno (e con l’aiuto inconsapevole di Maxi) – decide di cacciare di casa Saalfeld e Schwarzbach. Christoph e Alexandra rischiano così di dover lasciare il loro appartamento. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Tempesta d’amore, anticipazioni settimanali dal 13 al 17 aprile 2026: Sophia sempre più spietata Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni settimanali dal 6 al 10 aprile 2026: i Saalfeld scoprono l’inganno di Sophia Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni settimanali dal 9 al 13 marzo 2026: Henry ama Maxi, e vuol proteggerla dagli intrighi di Sophia Temi più discussi: Tempesta d’Amore, le anticipazioni: Sophia ha ingannato tutti; Tempesta D'Amore: anticipazioni fino al 17 aprile! Yannik sostituirà Michael; Tempesta d’Amore, anticipazioni dal 13 al 17 aprile 2026: Michael scopre che Yannik ha mentito; Tempesta d'amore anticipazioni dal 30 marzo al 3 aprile 2026: Alexandra lascia Christoph a bocca aperta. Tempesta d’Amore, le anticipazioni: una valigetta molto pericolosaEcco quello che succederà nelle puntate della soap in onda dal 13 al 17 aprile su Rete 4 (da lun. a ven. ore 10.40) ... sorrisi.com Anticipazioni Tempesta d’amore dal 13 al 17 aprile 2026Scopri tutte le novità e le anticipazioni della soap tedesca Tempesta d’amore, leggi le trame dal 13 al 17 aprile 2026 su Rete 4. tvserial.it Buongiorno! ...I gabbiani gemono di fronte alla burrasca; gemono e volano qua e là sul mare e sarebbero pronti a nascondere nel loro animo, il terrore davanti alla tempesta... Lucio Miotto Giuseppe Mazzolini 1806–1876 "La tempesta in arrivo" Olio su tel x.com Mattarella a Praga: "Il Libano sotto una tempesta di bombardamenti devastanti". Le dichiarazioni alla stampa #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2026/04/09/mattarella-in-repubblica-ceca-paese-alleato-e-con-prospettive-comuni-in-ue_0d54c2a2-80 - facebook.com facebook