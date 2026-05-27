Telemedicina siamo all’1% La nostra sanità è rimasta indietro

"Secondo i dati comunicati dalla Regione riferiti a marzo, nessun paziente non autosufficiente o con difficoltà di autogestione in carico all’Ausl di Ferrara è ancora seguito con la teleassistenza", lo dichiara Pietro Vignali (nella foto), presidente del gruppo Forza Italia nell’assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna. "Sempre a Ferrara comincia invece a prendere piede l’utilizzo del telemonitoraggio di cui si avvalgono 1183 pazienti – ha proseguito –. Ma tutta l’Emilia-Romagna è in generale molto indietro nell’utilizzo dei servizi di telemedicina: solo 3.027 pazienti in teleassistenza e 7.262 in telemonitoraggio, per un totale di poco più di 10mila assistiti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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