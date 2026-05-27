Tamponamento a catena sulla Statale | c' è una vittima

Notizia in breve

Un grave tamponamento a catena si è verificato questa mattina sulla Statale, provocando la morte di una persona. L’incidente ha coinvolto più veicoli e ha causato blocchi nel traffico. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che stanno ancora lavorando per chiarire le dinamiche dell’incidente. La vittima si trovava a bordo di uno dei veicoli coinvolti. Nessun dettaglio è stato fornito sui feriti o sulle cause dell’incidente.