Tamponamento a catena sulla Statale | c' è una vittima

Da trentotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un grave tamponamento a catena si è verificato questa mattina sulla Statale, provocando la morte di una persona. L’incidente ha coinvolto più veicoli e ha causato blocchi nel traffico. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che stanno ancora lavorando per chiarire le dinamiche dell’incidente. La vittima si trovava a bordo di uno dei veicoli coinvolti. Nessun dettaglio è stato fornito sui feriti o sulle cause dell’incidente.

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Tremendo incidente quello avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 27 maggio, sulle strade dell’Alto Adige. Più precisamente sulla Statale 49 nei pressi di San Lorenzo di Sebato, dove un terribile tamponamento a catena è terminato con il bilancio gravissimo di ben undici persone coinvolte, una. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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