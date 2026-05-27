svolta epocale grazie a idee convincenti

A Parabiago, le elezioni hanno segnato un cambio di passo politico dopo 25 anni di amministrazione di centrodestra. La vittoria di Giacomo Sartori ha interrotto la continuità e inaugurato una nuova fase per la città. La campagna elettorale si è conclusa con questa vittoria, che rappresenta un punto di svolta rispetto ai risultati passati. La città si prepara ora a una nuova gestione politica, dopo un quarto di secolo di leadership diversa.

Certe elezioni lasciano semplicemente un risultato. Altre, invece, raccontano un cambio di epoca. È quanto accaduto a Parabiago, dove la vittoria di Giacomo Sartori ha interrotto 25 anni di continuità amministrativa del centrodestra e aperto una nuova stagione politica per la città. Sartori, classe 1990, HR manager e volto di Progetto Civico, è il nuovo sindaco. La sua coalizione civica - Alleanza Verdi e Sinistra, Azione, Italia Viva, Partito Democratico e riParabiago - ha saputo costruire una proposta credibile e concreta, lontana dalle vecchie logiche di appartenenza e più vicina ai bisogni reali delle persone. A colpire, però, non è solo il risultato elettorale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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