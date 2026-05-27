Il regista James Gunn ha condiviso una foto dal set in cui si vedono per la prima volta insieme Supergirl e Superman. Nell’immagine, sono ritratti gli attori Milly Alcock e David Corenswet durante le riprese di un nuovo progetto. La foto mostra i due personaggi in un’inquadratura che anticipa una scena della serie o del film. La pubblicazione ha suscitato interesse tra i fan, che attendono di vedere i personaggi interagire sullo schermo.

Il regista James Gunn ha pubblicato online uno scatto realizzato durante le riprese di Superman che ritrae insieme Milly Alcock e David Corenswet. James Gunn ha condiviso sui social una foto che ritrae insieme i due cugini Superman e Supergirl sul set del primo film delle avventure di Clark Kent, il cui successo ha portato al via libera alla produzione di Man of Tomorrow. Il regista ha colto inoltre l'occasione per ricordare che il film con star Milly Alcock nella parte della supereroina sta per arrivare nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. La prima foto dei 'super cugini' Il post pubblicato da James Gunn permette di vedere David Corenswet mentre era alle prese con il ruolo di Superman. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Supergirl e Superman insieme per la prima volta in una foto dal set

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