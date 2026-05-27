SuperEnalotto in Campania sfiorato il 6 | realizzati cinque 5 per oltre 72mila euro

Nelle estrazioni del SuperEnalotto del 26 maggio 2026, in Campania sono stati realizzati cinque “5” da 14.000 euro ciascuno, per un totale di oltre 72.000 euro. Nessun “6” è stato centrato, quindi il jackpot non è stato assegnato. La regione ha sfiorato il colpo grosso con questa quota di vincite di seconda categoria. La prossima estrazione potrebbe aggiornare i record di vincite nella zona.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il SuperEnalotto sorride alla Campania. Come riporta Agipronews, nelle estrazioni di martedì 26 maggio 2026, nella regione sono stati centrati cinque “5” da 14.453,24 euro ciascuno, per un totale che supera i 72mila euro. Una vincita è stata realizzata a Napoli, presso “Tabacchi Tostola” in Via Comunale Santacroce ad Orsolone, 1. Un altro premio è andato a Benevento, alla “Caffetteria Emy” in Via Luigi Sturzo. Un “5” è stato centrato anche a Pozzuoli, in provincia di Napoli, nel “Tabacchi” in Viale Platani, 4; mentre il quarto è stato realizzato a Montesano sulla Marcellana, in provincia di Salerno, presso il “Bar” in Piazza Gagliardi, 1. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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SuperEnalotto - Estrazione e risultati 19/05/2026

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