Il jackpot del SuperEnalotto ha raggiunto i 170 milioni di euro dopo l’ultimo concorso, senza nessuna vincita con sei numeri. Premi minori sono stati assegnati a quote di giocatori che hanno centrato alcuni numeri, ma nessuno ha ottenuto il jackpot. Nelle estrazioni del Lotto di oggi, sono stati estratti numeri diversi rispetto alle combinazioni vincenti del SuperEnalotto. Non sono stati segnalati vincitori di premi principali.

? Punti chiave Chi ha vinto le cifre importanti con i premi intermedi?. Quali numeri sono usciti nelle ruote del Lotto di oggi?. Come cambiano le abitudini nei tabaccai con un jackpot così alto?. Dove sono stati assegnati i premi più significativi del 10eLotto?.? In Breve 13 vincitori hanno centrato il punto 5 con 14.453,24 euro ciascuno.. 3 giocatori hanno vinto 38.546,00 euro nella categoria 4 Stella.. Il 10eLotto ha registrato 21.123 vincitori per la categoria punti 3.. Le ruote del Lotto hanno estratto numeri per Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia e Nazionale.. Il jackpot del SuperEnalotto sale verso la cifra astronomica di 170. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - SuperEnalotto, il jackpot vola a 170 milioni: sfugge il colpaccio

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