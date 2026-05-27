Superata la soglia di ozono scattano le prime raccomandazioni | Evitare le ore più calde
Da oggi e fino a sabato 30 maggio, a Trieste scattano raccomandazioni a causa del superamento della soglia di ozono. Si consiglia di evitare le ore più calde della giornata. L’amministrazione comunale ha emesso queste indicazioni in risposta all’aumento dei livelli di ozono nell’aria. Le misure sono mirate a limitare l’esposizione in condizioni di elevata concentrazione di inquinanti.
Tanto caldo e scatta l'allerta ozono. E' quanto comunicato dall'amministrazione comunale di Trieste in quanto, da oggi fino a sabato 30 maggio, entrano in vigore alcune raccomandazioni per il superamento della soglia. La situazione nel capoluogo regionale, come da valori diffusi da Arpa. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Notizie e thread social correlati
Quattro lavoratori licenziati: scattano le prime ore di sciopero nell'aziendaNelle prime ore di oggi è iniziato uno sciopero presso un'azienda che si occupa della produzione di impianti, in seguito ai quattro licenziamenti...
Maltempo senza tregua: il fiume Pescara supera la soglia e scattano le chiusureIl maltempo continua a provocare disagi nel territorio, con piogge persistenti e raffiche di vento.
Argomenti più discussi: Tra incidenti e bracconaggio almeno 16 lupi già morti in Trentino contro i 27 dell'anno scorso. E' già stata superata la soglia indicata da Ispra per le rimozioni?; Superata la soglia dei 30 gradi, folla e tuffi al lago di Caldonazzo; Auto elettriche, l’onda non si ferma: superata soglia 20 milioni; Binaghi: Superata la soglia delle 400 mila presenze. Prossimo passo? La copertura del Centrale.
Superata la soglia di ozono, scattano le prime raccomandazioni: Evitare le ore più caldeE' quanto comunicato dall'amministrazione comunale di Trieste in quanto, da oggi fino a sabato 30 maggio, entrano in vigore alcune raccomandazioni per il superamento della soglia. Con domenica 31 i va ... triesteprima.it
Fratelli d’Italia supera il 20% in un solo capoluogo su diciotto. È Prato, dove arriva al 21,43% e perde comunque la città. Negli altri diciassette territori dove si è votato per il sindaco il partito di Giorgia Meloni resta sotto quella soglia: il secondo miglior dato è Le x.com
Con il caldo aumenta l'ozono: superata la soglia in quattro province della Lombardia facebook
Il collo di bottiglia nella pubblicità di Meta non è più il targeting. È quanto velocemente puoi produrre contenuti creativi. reddit