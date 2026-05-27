Superata la soglia di ozono scattano le prime raccomandazioni | Evitare le ore più calde

Da triesteprima.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da oggi e fino a sabato 30 maggio, a Trieste scattano raccomandazioni a causa del superamento della soglia di ozono. Si consiglia di evitare le ore più calde della giornata. L’amministrazione comunale ha emesso queste indicazioni in risposta all’aumento dei livelli di ozono nell’aria. Le misure sono mirate a limitare l’esposizione in condizioni di elevata concentrazione di inquinanti.

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Tanto caldo e scatta l'allerta ozono. E' quanto comunicato dall'amministrazione comunale di Trieste in quanto, da oggi fino a sabato 30 maggio, entrano in vigore alcune raccomandazioni per il superamento della soglia. La situazione nel capoluogo regionale, come da valori diffusi da Arpa. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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