Superata la soglia di ozono scattano le prime raccomandazioni | Evitare le ore più calde

Notizia in breve

Da oggi e fino a sabato 30 maggio, a Trieste scattano raccomandazioni a causa del superamento della soglia di ozono. Si consiglia di evitare le ore più calde della giornata. L’amministrazione comunale ha emesso queste indicazioni in risposta all’aumento dei livelli di ozono nell’aria. Le misure sono mirate a limitare l’esposizione in condizioni di elevata concentrazione di inquinanti.