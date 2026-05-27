I creatori di Shangri-La Frontier hanno dichiarato che Sunraku è il loro personaggio preferito, nato dal cuore. In un'intervista, hanno spiegato che il personaggio rappresenta un elemento centrale della serie. L'intervista si concentra sulla genesi di Sunraku e sulla sua importanza all’interno della storia. Non sono stati forniti dettagli su eventuali sviluppi futuri o collaborazioni legate al personaggio.

Spirito Vorpaaaal! In quanti lo hanno urlato a gran voce? Ecco, se siete anche voi fan delle avventure di Sunraku, vi consigliamo di restare, poiché tra gli ospiti più attesi del Comicon Napoli 2026 spiccavano proprio Ryosuke Fuji e Katarina, mente e matita dietro uno degli shonen più amati degli ultimi anni: Shangri-La Frontier. L’incontro, reso possibile grazie all’organizzazione Comicon e a Panini (Planet Manga), ci ha permesso di approfondire il dietro le quinte di un’opera che, partita come web novel, è diventata prima un manga di enorme successo e poi un anime in grado di conquistare il pubblico internazionale. Persino me, nonostante la sua natura da isekai! Dalla web novel al successo vero e proprio. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - “Sunraku è il mio personaggio preferito… mi è nato dal cuore!”, intervista ai creatori di Shangri-La Frontier

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