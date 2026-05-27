SummerCamp@Unipi 2026 | enigmi sfide e gioco di squadra con la nuova ' Fibonacci Escape Room' per orientarsi giocando

Durante l’evento SummerCamp@Unipi 2026, è stata presentata la nuova 'Fibonacci Escape Room'. I partecipanti hanno avuto quindici minuti per risolvere enigmi e trovare un codice segreto a sei cifre, necessario per aprire il baule finale. La sfida coinvolgeva la risoluzione di vari indovinelli e la collaborazione tra i partecipanti. L’attività mira a combinare divertimento e logica, stimolando il lavoro di squadra e le capacità di problem solving.

Quindici minuti di tempo, enigmi da risolvere e un codice segreto a sei cifre da trovare per aprire il baule finale. È questa la sfida della nuova 'Fibonacci Escape Room', una delle principali novità del SummerCamp@Unipi 2026, l’iniziativa di orientamento dell’Università di Pisa dedicata alle. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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