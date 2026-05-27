Cinque dei sette cercatori d’oro dispersi da una settimana sono stati trovati vivi all’interno della grotta di Long Chaeng, nel Laos centrale. La notizia arriva dopo un salvataggio complesso che ha coinvolto le squadre di soccorso. I dispersi sono stati individuati e recuperati in condizioni che non sono state ancora rese note. La ricerca continua per localizzare gli altri due scomparsi.

Il drammatico salvataggio all’interno della grotta di Long Chaeng, nel Laos centrale, ha registrato una svolta fondamentale grazie al ritrovamento di cinque dei sette cercatori d’oro dispersi da una settimana. Gli uomini erano rimasti intrappolati a causa di violente e improvvise precipitazioni che hanno completamente allagato i cunicoli sotterranei, ostruendo l’unica via di uscita disponibile. La notizia della localizzazione ha ridato speranza ai soccorritori e alle famiglie, dopo giorni di ricerche incessanti condotte in condizioni ambientali quasi proibitive. Un video registrato da uno dei sommozzatori ha documentato il momento esatto in cui i cinque superstiti sono stati individuati, offrendo una testimonianza visiva dello stato di salute del gruppo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sub dispersi, la notizia è appena arrivata: sono vivi!

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Multi SubShe Took His Jade Flute, Not Knowing It Was Sealing the Demon Sect

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