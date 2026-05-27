Stupro di Rovigo arriva la notizia sull’aggressore 20enne

È stato identificato un uomo di 20 anni come sospettato dell'aggressione avvenuta a Rovigo durante una notte estiva. La polizia ha diffuso dettagli sulla vicenda, che si è svolta in una stazione ferroviaria, e sta conducendo le indagini per chiarire le circostanze del fatto. La notizia è stata comunicata tramite fonti ufficiali e il sospetto è stato portato in custodia. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla dinamica o sulle eventuali motivazioni.

Una notte d’estate, una stazione che dovrebbe essere solo un punto di passaggio e invece diventa teatro di un incubo. A Rovigo, quella vicenda che aveva gelato la città torna a far parlare di sé con un aggiornamento pesantissimo, atteso e temuto insieme. E questa volta le parole non sono più solo racconto: sono decisione. Per mesi, a tenere insieme i tasselli sono state le indagini e soprattutto quelle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza. Fotogrammi che, secondo gli inquirenti, hanno dato un volto e una direzione a una storia dolorosa, seguita con attenzione dall’opinione pubblica. Ora, il primo capitolo giudiziario si chiude. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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