Il depuratore del Pravaccio di Varese, attivo dagli anni Ottanta, sta per essere sottoposto a un intervento di restauro del valore di undici milioni di euro. I lavori di revamping, avviati da Alfa, puntano a trasformare l’impianto in un esempio di sostenibilità e innovazione. L’intervento prevede il miglioramento delle strutture esistenti e l’implementazione di tecnologie più moderne.

Da impianto storico a modello di innovazione e sostenibilità. Il depuratore del Pravaccio di Varese, tra i primi entrati in funzione in provincia negli anni Ottanta, si prepara a una nuova vita grazie ai lavori di revamping avviati da Alfa. A visitare il cantiere il sindaco Davide Galimberti con gli assessori Nicoletta San Martino e Roberto Molinari, accompagnati dal presidente di Alfa Paolo Mazzucchelli insieme a ingegneri e tecnici. L’intervento, dal valore complessivo di circa 11 milioni di euro, punta ad adeguare l’impianto agli standard ambientali più avanzati, scongiurando possibili procedure di infrazione comunitaria e migliorando sensibilmente la qualità delle acque restituite all’ambiente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Storico depuratore del Pravaccio. Un modello di sostenibilità con il restauro da undici milioni

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