ElevenLabs ha annunciato un accordo che consentirà di utilizzare l'intelligenza artificiale per ricostruire la voce e l'immagine di Stan Lee, co-creatore di numerosi personaggi Marvel. Questa tecnologia permetterà di creare contenuti che riproducono le caratteristiche dell'artista defunto. L'azienda ha specificato che si tratta di un progetto legato alla produzione di materiali digitali, senza dettagli su come verranno utilizzate le immagini e le registrazioni di Lee.

ElevenLabs ha svelato i dettagli di un accordo che permetterà di creare dei contenuti con la voce e l'immagine dell'icona della Marvel. Stan Lee, come annunciato dalla società ElevenLabs, 'tornerà in vita' grazie all'uso dell'Intelligenza Artificiale e con l'approvazione degli eredi dell'artista. L'icona della Marvel ha perso la vita nel 2018, all'età di 95 anni, e un nuovo accordo permetterà di ricrearne l'aspetto fisico e la voce sfruttando le nuove tecnologie. I termini dell'accordo con ElevenLabs L'azienda, che alcuni mesi fa è stata valutata con una stima di circa 11 miliardi di dollari, ha stretto un accordo con Stan Lee Universe. L'obiettivo è quindi quello di usare la voce clonata dell'artista per narrare alcune delle opere letterarie che Lee ha amato durante . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Stan Lee 'tornerà in vita' grazie all'Intelligenza Artificiale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Battle for Survival in Zagros! Brutal Police Raid on Homeless Mothers Shelter

Notizie e thread social correlati

Intelligenza emotiva a scuola (anche per studenti con BES): come fare grazie a piattaforme informatiche e Intelligenza Artificiale. Corso gratuitoÈ stato avviato un corso gratuito dedicato all'insegnamento dell’intelligenza emotiva nelle scuole, con attenzione particolare agli studenti con...

Si parla di: Ozzy diventa un ologramma interattivo animato da un’intelligenza artificiale; OZZY OSBOURNE: in arrivo un avatar globale con intelligenza artificiale per interagire con i fan.

Stan Lee 'tornerà in vita' grazie all'Intelligenza ArtificialeElevenLabs ha svelato i dettagli di un accordo che permetterà di creare dei contenuti con la voce e l'immagine dell'icona della Marvel. movieplayer.it