Stambecchi nelle Alpi | il governo ritira la caccia dopo i dati scientifici
Il governo ha deciso di sospendere temporaneamente la caccia agli stambecchi nelle Alpi, dopo aver analizzato dati scientifici sulla loro fragilità genetica. La decisione è stata presa in risposta a studi che evidenziano rischi di impoverimento genetico tra le popolazioni di questi animali. Le pressioni sono arrivate da associazioni e ricercatori che hanno segnalato la necessità di proteggere la specie. La proposta legislativa di riattivare la caccia è stata quindi ritirata.
? Punti chiave Perché la fragilità genetica degli stambecchi ha fermato la proposta legislativa?. Chi ha spinto il governo a cambiare idea sulla caccia?. Come influisce il cambiamento climatico sulla sopravvivenza di questi esemplari?. Quali altre specie sensibili rischiano di essere protette nelle prossime sedute?.? In Breve Popolazione alpina di 15-16mila esemplari con scarsa variabilità genetica da soli 100 antenati.. Mauro Durbano e Luca De Carlo coordinano la nuova strategia di tutela ambientale.. Clima e spostamento in quota minacciano i 50mila stambecchi presenti nell'arco alpino.. Protezione storica legata al Gran Paradiso e alla gestione venatoria dei Savoia. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Cesena: il Classico Monti cresce, l’Alpi scende. I dati 2024A Cesena, nel 2024, il liceo classico Monti ha registrato un aumento di iscrizioni, mentre l’Alpi ha visto una diminuzione.
Temi più discussi: Quando la Svizzera rubava gli stambecchi al re d’Italia per salvare la specie; DDL Malan, lo stambecco sarà graziato; Riforma della caccia: lo stambecco diverrà cacciabile in Italia? - Nos Alpes; Riforma della caccia, scoppia la polemica: tra le specie cacciabili anche lo stambecco, simbolo delle Alpi.
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I 50.000 stambecchi delle Alpi discendono tutti da un piccolo nucleo di meno di 100 individui sopravvissuto alla caccia, in quegli anni favorita dall'avvento delle armi da fuocoNella furia bianca della tormenta che cancella ogni via, un pastore vagava smarrito tra vento e neve. All’improvviso, nel candore accecante, apparve sulle rocce uno stambecco come un miraggio, come se ... ildolomiti.it