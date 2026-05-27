Stambecchi nelle Alpi | il governo ritira la caccia dopo i dati scientifici

Notizia in breve

Il governo ha deciso di sospendere temporaneamente la caccia agli stambecchi nelle Alpi, dopo aver analizzato dati scientifici sulla loro fragilità genetica. La decisione è stata presa in risposta a studi che evidenziano rischi di impoverimento genetico tra le popolazioni di questi animali. Le pressioni sono arrivate da associazioni e ricercatori che hanno segnalato la necessità di proteggere la specie. La proposta legislativa di riattivare la caccia è stata quindi ritirata.