Nel luglio 2014, i tifosi della Juventus contestarono duramente l’allenatore, rivolgendo insulti e minacce, tra cui sputi, calci e l’hashtag #NoAllegri, rivolto contro il tecnico. Quell’anno, la squadra ottenne comunque cinque scudetti consecutivi. Nel frattempo, l’allenatore precedente lasciò improvvisamente il club a causa di controversie legate a spese nei ristoranti.

Un istruttivo viaggio a ritroso nel tempo. È istruttivo fare un viaggio a ritroso nel tempo. Tornare a quel luglio 2014 quando Antonio Conte lasciò improvvisamente la Juventus per una questione legata ai ristoranti da 100 euro. Conte andò via e Andrea Agnelli con un coraggio leonino portò a Torino Massimiliano Allegri. Mai scelta fu più impopolare. Ricordiamo, per chi non lo sapesse, che poi Allegri vinse cinque scudetti di fila oltre a giocare due finali di Champions perdute contro le squadre più forti degli anni Duemila: il Barcellona di Messi e il Real Madrid di Cristiano Ronaldo. La cronaca Allegri arrivò a Vinovo la mattina del 16 luglio 2014. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sputi, calci, hashtag #NoAllegri, “Allegri pezzo di m.”: così nel 2014 fu accolto dai tifosi della Juventus. Poi vinse 5 scudetti di fila

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