Spiagge libere e carte d' identità Lanocita e i neo consiglieri hanno incontrato il commissario prefettizio | il video

Questa mattina, un gruppo di neo consiglieri ha incontrato il commissario prefettizio, ringraziandolo per il lavoro svolto negli ultimi mesi. Durante l’incontro, hanno chiesto interventi urgenti per accelerare il rilascio delle nuove carte d’identità e per garantire l’accesso alle spiagge libere. La discussione si è concentrata su queste tematiche, senza ulteriori dettagli sui contenuti o le decisioni prese.

Questa mattina, Franco Massimo Lanocita, accompagnato da Rino Avella, Claudio Russolillo e Giso Amendola, ha incontrato il commissario prefettizio per ringraziarlo per il suo servizio di questi mesi e per chiedere soluzioni immediate per il rilascio delle nuove carte di identità e per le spiagge. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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