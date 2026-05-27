Spaventoso incendio in A14 | a fuoco bisarca carica di auto

Notizia in breve

Nella notte tra martedì e mercoledì si è verificato un incendio sull'autostrada A14, tra gli svincoli di Poggio Imperiale e San Severo, in direzione sud. Un camion, carico di automobili, è stato coinvolto e ha preso fuoco al km 524. L'incendio si è sviluppato poco prima dell'alba e ha provocato la chiusura temporanea di una corsia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.