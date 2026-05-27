Spaventoso incendio in A14 | a fuoco bisarca carica di auto

Da foggiatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella notte tra martedì e mercoledì si è verificato un incendio sull'autostrada A14, tra gli svincoli di Poggio Imperiale e San Severo, in direzione sud. Un camion, carico di automobili, è stato coinvolto e ha preso fuoco al km 524. L'incendio si è sviluppato poco prima dell'alba e ha provocato la chiusura temporanea di una corsia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

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A fuoco una bisarca, carica di autovetture, lungo l'autostrada A14. L'incendio si è verificato poco prima dell'alba di oggi, mercoledì 27 maggio, all'altezza del km 524, in direzione sud, ovvero tra gli svincoli di Poggio Imperiale e San Severo.Le fiamme si sono propagate in brevissimo tempo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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