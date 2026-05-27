Spanx nella Hall of Fame | l’impero da 1,4 miliardi nato con forbici

Notizia in breve

Un'idea nata da un tentativo di tagliare pantaloni si è evoluta in un’azienda da 1,4 miliardi di dollari, che ha appena ricevuto un riconoscimento nella Hall of Fame. La creazione è partita da un fallimento scolastico e da una semplice forbice. Per un anno, l'inventore ha mantenuto segreta la sua idea, proteggendola da imitazioni fino al lancio ufficiale. La società ha poi rivoluzionato il settore dell’abbigliamento modellante.