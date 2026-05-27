Sotto il cielo stellato vanno in scena le favole della Romagna | appuntamento con il Fulesta Sergio Diotti

Da cesenatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovedì 28 maggio alle 21, nel prato della chiesa della Madonna del Zotto a Roncofreddo, si terrà “Fralómescur- Racconti sotto le stelle”. L’evento fa parte della rassegna Piccoli Mondi e si svolge in un’area molto suggestiva del territorio. La serata vedrà la partecipazione del narratore Sergio Diotti, noto come il “Fulesta” della Romagna, che racconterà favole sotto il cielo stellato.

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Giovedì 28 maggio alle ore 21 il prato della Chiesa della Madonna del Zotto, uno degli angoli più suggestivi del territorio di Roncofreddo, ospiterà “Fralómescur- Racconti sotto le stelle”, nuovo appuntamento della rassegna Piccoli Mondi.Protagonista della serata sarà Sergio Diotti, tra i più. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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