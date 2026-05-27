Sotto il cielo stellato vanno in scena le favole della Romagna | appuntamento con il Fulesta Sergio Diotti
Giovedì 28 maggio alle 21, nel prato della chiesa della Madonna del Zotto a Roncofreddo, si terrà “Fralómescur- Racconti sotto le stelle”. L’evento fa parte della rassegna Piccoli Mondi e si svolge in un’area molto suggestiva del territorio. La serata vedrà la partecipazione del narratore Sergio Diotti, noto come il “Fulesta” della Romagna, che racconterà favole sotto il cielo stellato.
Giovedì 28 maggio alle ore 21 il prato della Chiesa della Madonna del Zotto, uno degli angoli più suggestivi del territorio di Roncofreddo, ospiterà “Fralómescur- Racconti sotto le stelle”, nuovo appuntamento della rassegna Piccoli Mondi.Protagonista della serata sarà Sergio Diotti, tra i più. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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