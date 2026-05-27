Sotheby’s | la regina dell' immobiliare di lusso apre a Genova tra castelli in vendita e cifre da capogiro
Italy Sotheby’s International Realty apre un nuovo ufficio a Genova, in via XXV Aprile. La società, nota per la gestione di immobili di lusso, si inserisce nel mercato genovese con una sede nel centro cittadino. La presenza dell’agenzia si affianca alla vendita di proprietà di alta gamma, tra cui castelli e dimore storiche, con prezzi elevati. La nuova sede rafforza la presenza dell’azienda nel settore immobiliare di lusso nella regione.
La regina delle agenzie immobiliari specializzate nel lusso, Italy Sotheby’s International Realty, arriva a Genova dove aprirà un nuovo ufficio in via XXV Aprile, nel cuore elegante della città.Si tratta della quattordicesima inaugurazione sul territorio nazionale, che arriva a Genova non per. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
$11.5M Estate in Montecito | Sotheby's International Realty - Coast Village Road Brokerage
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