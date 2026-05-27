Sospetto caso di virus Chikungunya nuovi interventi di disinfestazione
Arezzo ha avviato interventi di disinfestazione dopo il sospetto di un caso di virus Chikungunya. Le autorità sanitarie hanno effettuato trattamenti nelle aree interessate e stanno monitorando la situazione. Nessuna conferma ufficiale dell'infezione è stata ancora comunicata. Le operazioni di disinfestazione continueranno nelle prossime ore per prevenire la diffusione del virus.
Arezzo, 27 maggio 2026 – In seguito al sospetto caso di infezione da virus Chikungunya segnalato nella giornata di martedì 26 maggio e dopo la disinfestazione straordinaria notturna già disposta dal Comune di San Giovanni Valdarno, nella serata di mercoledì 27 maggio, dalle 19, saranno eseguiti trattamenti larvicidi e dalle 21:30 saranno realizzati trattamenti adulticidi, entrambi nell’area perimetrale esterna dell’ospedale di Santa Maria alla Gruccia. Il servizio di sicurezza interdirà il passaggio dei pedoni nelle aree interessate dai trattamenti ed è stata predisposta una cartellonistica atta a dare ampia comunicazione dell’intervento presso la struttura ospedaliera. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
A Livorno un caso sospetto di virus ChikungunyaA Livorno, nel reparto di malattie infettive dell’ospedale locale, è stato segnalato un caso sospetto di virus Chikungunya.
Livorno | Caso sospetto di Chikungunya, l'Asl: "Nessuna infezione, annullata la disinfestazione"A Livorno è stato segnalato un sospetto caso di virus Chikungunya presso un ospedale locale.
Temi più discussi: Bertolaso: nessun allarmismo su sospetti casi ebola in Lombardia; Caso di virus Dengue al Maggiore: ricoverata una bambina di 5 anni; Il sospetto contagio da Ebola dei due cooperanti, poi i test negativi: a Milano un pomeriggio di paura; Primo caso sospetto di virus Ebola in Kenya.
Sospetto caso di virus Chikungunya, nuovi interventi di disinfestazioneArezzo, 27 maggio 2026 – In seguito al sospetto caso di infezione da virus Chikungunya segnalato nella giornata di martedì 26 maggio e dopo la disinfestazione straordinaria notturna già disposta dal C ... lanazione.it
Sospetto caso di hantavirus in Sicilia. Cosa sappiamo #Tp24 #Notizie #Sicilia facebook
L'Oms ha definito emergenza sanitaria globale la nuova epidemia del virus #Ebola che ha già mietuto vittime in Africa centrale. Finora in Congo si contano 88 decessi, mentre sono 336 i casi di sospetto contagio dal virus Bundibugyo. #ANSASalute x.com
Nuovo caso sospetto di Ebola: dottoressa di Msf in servizio in Congo sarà ricoverata allo SpallanzaniNuovo caso sospetto di Ebola che riguarderà l’Italia. Dopo l‘allarme rientrato nei giorni scorsi all’ospedale Sacco di Milano, dove due cooperanti italiani rientrati dall’Uganda sono risultati positiv ... ilfattoquotidiano.it
Ho appena caricato un video mezz'ora fa, e mi ha chiesto circa cinque volte mentre ero in YouTube Studio se fossi io e ha chiesto la mia password. È un errore di YouTube? È successo a qualcun altro? O ho un virus? È successo sul mio PC Windows 11. : r/P reddit