sospetto caso di virus chikungunya nuovi interventi di disinfestazione

Notizia in breve

Arezzo ha avviato interventi di disinfestazione dopo il sospetto di un caso di virus Chikungunya. Le autorità sanitarie hanno effettuato trattamenti nelle aree interessate e stanno monitorando la situazione. Nessuna conferma ufficiale dell'infezione è stata ancora comunicata. Le operazioni di disinfestazione continueranno nelle prossime ore per prevenire la diffusione del virus.