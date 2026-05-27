Sospetto caso di virus Chikungunya nuovi interventi di disinfestazione

Da lanazione.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Arezzo ha avviato interventi di disinfestazione dopo il sospetto di un caso di virus Chikungunya. Le autorità sanitarie hanno effettuato trattamenti nelle aree interessate e stanno monitorando la situazione. Nessuna conferma ufficiale dell'infezione è stata ancora comunicata. Le operazioni di disinfestazione continueranno nelle prossime ore per prevenire la diffusione del virus.

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Arezzo, 27 maggio 2026 – In seguito al sospetto caso di infezione da virus Chikungunya segnalato nella giornata di martedì 26 maggio e dopo la disinfestazione straordinaria notturna già disposta dal Comune di San Giovanni Valdarno, nella serata di mercoledì 27 maggio, dalle 19, saranno eseguiti trattamenti larvicidi e dalle 21:30 saranno realizzati trattamenti adulticidi, entrambi nell’area perimetrale esterna dell’ospedale di Santa Maria alla Gruccia.  Il servizio di sicurezza interdirà il passaggio dei pedoni nelle aree interessate dai trattamenti ed è stata predisposta una cartellonistica atta a dare ampia comunicazione dell’intervento presso la struttura ospedaliera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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