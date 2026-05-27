Jannik Sinner ha superato il primo turno a Parigi battendo una giocatrice francese con il ranking wild card. Ora affronta un mancino nel secondo turno. Dopo la vittoria nel match di debutto, l'azzurro si prepara alla sfida successiva, che vedrà un avversario mancino. La partita si svolgerà nel torneo di Parigi, su campi in cemento. Non sono stati annunciati ulteriori dettagli sulla data o l’orario dell’incontro.

Dopo aver agevolmente battuto la wild card francese Tabur al debutto a Parigi, l'azzurro cerca la vittoria contro il fratello di Francisco Al debutto sul centrale Philippe Chatrier al Roland Garros, nessuno problema per Sinner che in poco più di due ore ha eliminato il francese Tabur, poco abituato a palcoscenici così prestigiosi. Nel secondo turno l'argentino Juan Cerundolo, il meno bravo dei due fratelli, mancino. Scopriamo pronostico e quote di Sinner-Cerundolo J. in programma giovedì 28 maggio alle ore 11. Nell'ultimo match serale di lunedì 26 maggio, Jannik in poco più di due ore ha vinto il suo match contro la wild card francese Tabur, numero 171 del mondo e poco attrezzato per creargli qualche problema. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner-Cerundolo J, per Jannik secondo turno a Parigi contro un mancino: il pronostico

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LEsordio di Jannik Sinner a Roland Garros

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Nel primo turno del Roland Garros, Jannik SINNER affronterà la wildcard francese Clement Tabur, ventiseienne che occupa la 165esima posizione nella classifica mondiale. L’ipotetico cammino del numero uno al mondo è il seguente: 1R - Tabur 2R - Fearnle x.com

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