Sinner-Cerundolo al Roland Garros 2026 | orario e dove vedere la sfida

Il secondo turno di Roland Garros 2026 vede Jannik Sinner affrontare Juan Manuel Cerúndolo. Dopo aver vinto il suo primo match contro Clement Tabur in tre set, il tennista italiano si prepara alla sfida successiva. La partita si giocherà in uno degli impianti principali del torneo e sarà trasmessa in diretta su canali sportivi dedicati. L'incontro è programmato per il pomeriggio, con orario ancora da definire.

Parigi, 27 maggio 2027 - Dopo un ottimo debutto in questa edizione 2026 del Roland Garros, in occasione del quale ha concesso le briciole al francese Clement Tabur (ko 6-1, 6-3, 6-4), Jannik Sinner si appresta ad affrontare Juan Manuel Cerúndolo nel secondo turno del torneo transalpino. L'argentino, fratello minore di Francisco e attualmente al numero 56 della classifica mondiale, ha cominciato la sua avventura in terra parigina battendo in tre set il britannico Jacob Fearnley (6-2 7-6 7-6). Nato a Buones Aires nel 2021, alto 183 centimetri e professionista dal 2018, Cerundolo ha vinto solo pochi giorni fa il Challenger 175 di Bordeaux. Nel 2021, a Cordoba, il sudamericano ha centrato l'unico titolo Atp in carriera, all'esordio assoluto nel circuito maggiore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Dove vedere in tv Sinner-Cerundolo, Roland Garros 2026: ufficiale l’orario, programma, streamingJannik Sinner ha battuto Clement Tabur in tre set, con i punteggi di 6-1, 6-3, 6-4, nel suo debutto a Roland Garros 2026.

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